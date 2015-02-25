Названо країни, які найбільше страждають від спаду економіки Росії

Через війни санкцій між Заходом і Росією і падіння цін на нафту країнам Центральної Азії загрожує відтік інвестицій і дестабілізація економіки, пишуть "Ведомости" з посиланням на доповідь комунікаційного холдингу Minchenko Consulting.

Найсильніше санкції позначилися на Казахстані, Киргизії і Таджикистані, вважають автори доповіді. Серед інших ризиків для Центральноазіатського регіону - виведення міжнародного контингенту військ з Афганістану та дії терористичного угруповання «Ісламська держава».

Читайте такожУ Польщі заявили, що Росію можуть відключити від SWIFTНа пострадянський простір негативно вплинули економічний спад в Росії і девальвація рубля, констатує економіст Renaissance Capital Чарльз Робертсон. Найбільше від зниження курсу рубля постраждають Таджикистан, Киргизія та Узбекистан, прогнозує він. За даними Світового банку, грошові перекази трудових мігрантів з Росії становлять 42% ВВП Таджикистану, 25% - Молдови, 21% - Вірменії, 31,5% - Киргизії, 12% - Узбекистану, 12% - Грузії, 2,5% - Азербайджану. За прогнозами МВФ, при збереженні поточної економічної ситуації в Росії втрати країн Центральної Азії перевищать в цьому році $15 млрд.

Уповільнення економічного зростання в Росії боляче вдарить по країнам - імпортерам нафти і газу (Вірменія, Грузія, Киргизія і Таджикистан), ніж по експортерам (Казахстан, Узбекистан, Туркменістан і Азербайджан). Зниження ВВП Росії на 1% зменшить потоки переказів населенню в країни Центральної Азії на 5%, пишуть аналітики Bank of America Merrill Lynch. За даними нацбанку Киргизії, через девальвацію рубля чистий приплив переказів в Киргизію скоротився в 2014 р. до $1,8 млрд з $1,9 млрд в 2013 р. В 2014 р. сом знецінився до долара на 19,7%, на початку 2015 р. - на 4,14%. Після різкого падіння рубля курс таджицького сомоні по відношенню до долара з 2014 р. знизився на 9,23%. Першою в регіоні коригування курсу валюти провела Туркменія, в лютому нацбанк девальвував манат на 18,6%, потім провів девальвацію Азербайджан - відразу на 33,5%.

Читайте такожЄС втомився від витівок Росії: має намір перейти на газ з Азербайджану, Туркменістану та АлжируАле є і позитивні ефекти від санкцій, впевнені експерти Minchenko Consulting. Серед них - відновлення інтересу до проекту «Економічний пояс Великого шовкового шляху» (Казахстан, Киргизія, Узбекистан і Туркменія). Однак при ослабленні Росії збільшиться залежність країн регіону від Китаю, попереджають експерти. Через відмову Росії від «Південного потоку» може відновитися проект газопроводу «Набукко» та проект TAPI (Туркменістан, Афганістан, Пакистан, Індія), допускають експерти.