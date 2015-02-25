Фіскальною службою тимчасово керуватиме Мокляк

Кабінет міністрів України в рамках ініційованого прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком службового розслідування щодо керівництва Державної фіскальної служби усунув чинне керівництво ДФС і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови служби Максима Мокляка.

Як зазначається в розпорядженні уряду, Мокляк є директором Координаційно-моніторингового департаменту ДФС.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести глибоке розслідування щодо діяльності керівництва Державної фіскальної служби для того, аби за його результатами вжити необхідних кадрових рішень по всій вертикалі управління відомством.

При цьому глава уряду звернувся до бізнесу з проханням назвати факти зловживань з боку співробітників ДФС.

Яценюк підкреслив, що на час проведення розслідування уряд відсторонює керівництво ДФС від служби.