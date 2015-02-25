НБУ заборонив банкам до 27 лютого купувати валюту за дорученням клієнтів

Національний банк України своєю постановою увів тимчасову – терміном до 27 лютого – заборону уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів, зокрема за раніше поданими заявками, зазначається у постанові Нацбанку, оприлюдненій на сайті регулятора.

«Уповноважені банки не мають права здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів (зокрема за заявами, які були подані до набуття чинності цією постановою) до 27 лютого включно», - зазначається у постанові.

Також у постанові визначено граничний розмір щоденної купівлі валюти банками за власними операціями. «Уповноважені банки мають право здійснювати власні операції з купівлі безготівкової іноземної валюти за гривні у межах встановлених лімітів відкритої валютної позиції у сумі, що не перевищує 0,5 відсотка розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України), протягом одного робочого дня», - йдеться в постанові.

Постанова набирає чинності відсьогодні, 25 лютого. Контроль за виконанням закріплено за головою НБУ.

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Раніше Нацбанк увів низку обмежень з виконання імпортних контрактів. Зокрема, в рамках здійснення контролю за імпортними операціями і недопущення фіктивних імпортних операцій, НБУ ввів обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. доларів. Крім того, Нацбанк увів обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол. Як наголосила голова НБУ Валерія Гонтарева, приводом для озвучених обмежень став аналіз ситуації на валютному ринку і аналіз експортно-імпортних операцій. Гонтарева зазначила, що аналіз показав зростання передоплат за імпортними контрактами, причому часто - без ввезення товарів до країни. Таким чином, Нацбанк ухвалив рішення посилити контроль над імпортними операціями, зокрема тих, що мають ознаки фіктивності.