У російського рубля нова проблема: занадто дорогою стала для друку фарба зі Швейцарії

Російський рубль сам по собі вкрай потребує імпортозаміщення: підвідомчий Мінфіну «Гознак» - єдине підприємство, яке має право на виготовлення грошей, - для банкнот регулярно закуповує в Швейцарії фарбу, в Німеччині - спеціальні добавки, металізовану нитку в Італії. Ці витрати становлять мільйони євро щорічно, пишуть «Известия».

У «Гознаку» відзначають, що закупівлі імпортних компонентів відбуваються, як мінімум, раз на рік. При цьому посилення з вересня стрімкого підвищення курсу швейцарського франка до рубля призвело до подорожчання собівартості виробництва російської паперової валюти на 32% - це тільки якщо враховувати фарбу.

Читайте такожЄС втомився від витівок Росії: має намір перейти на газ з Азербайджану, Туркменістану та АлжируЗ прискоренням торішньої девальвації рубля на 64,3% (з 40,59 рубля за франк з 1 вересня до 66,71 на 25 лютого) аналогічно зросли і витрати на закупівлю фарби. Остання закупівля «Гознака» у швейцарської компанії SICPA (робить спеціальні захисні друкарські фарби, чорнило для опечатування продукції, розробляє системи кодування підакцизних товарів) датується лютим 2015 року - на суму 599 тис. франків (40 млн рублів). Виходячи із структури собівартості, витрати «Гознака» на виготовлення банкнот за півроку зросли на 32%. Можна відзначити, що франк в січні 2015 року досягав максимального курсу за останні 20 років - 76,34 рубля (франк різко зростав до долара і євро в січні через відмову Швейцарського національного банку країни від обмеження курсу нацвалюти).

Швейцарська фарба завжди вважалася найбільш якісної, відзначило джерело в «Гознаку». За його словами, ФГУП на своїх потужностях завжди використовував фарбу іноземного виробництва в силу відсутності аналогів в Росії і раніше в СРСР.

Джерело на підприємстві підкреслило, що зростання собівартості випуску банкнот не змусить підприємство відмовитися від швейцарської фарби. Зі свого боку, швейцарська влада поки не збирається перешкоджати співробітництву.

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