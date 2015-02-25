АМКУ дозволив фізособі викупити контрольний пакет «Укрінбанку»

Антимонопольний комітет України дозволив фізичній особі – громадянину України - викупити частину акцій «Українського інноваційного банку» («Укрінбанку»), які забезпечують перевищення 50% голосів у найвищому органі управління фінустанови, зазначається у рішенні АМКУ, переданому УНІАН.

«Надано дозвіл фізичній особі - громадянину України - на придбання акцій ПАТ «Український інноваційний банк» (м. Київ), який забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління товариства», - зазначається у рішення комітету.

У повідомленні не вказується ім'я власника контрольного пакету акцій, проте, за даними ЗМІ, ключовими акціонерами фінустанови є кілька фізичних осіб, зокрема екс-голова Національного банку України Володимир Стельмах і голова правління "Укрінбанку" Володимир Клименко.

Як повідомляв УНІАН, у лютому «Укрінбанк», що входить до групи великих, збільшив статутний капітал на 100 млн грн, або на 25%, - до 505 млн грн, шляхом приватного розміщення акцій номіналом 0,01 грн серед чинних акціонерів та інвесторів, які погодилися взяти участь у розміщенні.

При цьому бізнес-план ПАТ "Укрінбанк" на 2015 рік передбачає збільшення статутного капіталу ще на 100 млн грн – до 605 млн грн.

«Укрінбанк» працює на ринку України з 1989 року.