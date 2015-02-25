Валюта на "чорному" ринку за добу подорожчала на 5-6 гривень

Тільки за останню добу долар США і євро на "чорному" ринку подорожчали на 5-6 гривень.

Зокрема, долар США тепер в середньому можна купити за 40,29 грн. Максимальна вартість - 45. Євро в середньому продають по 45,60 грн, максимальна вартість - 51, пише ТСН.

В офіційних обмінниках і банках валюта на 5 грн дешевша. Долар там можна купити за 35 грн, а євро - по 40.

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Тим часом Нацбанк з сьогоднішнього дня ввів чергові обмеження на валютному ринку.

Офіційні курси валют НБУ оновить сьогодні з 14:00.