Гонтарева: обмеження на валютному ринку узгоджені з МВФ

Адміністративні заходи Національного банку України на валютному ринку, включаючи введені цього тижня обмеження для імпортерів, узгоджені з Міжнародним валютним фондом, йдеться в коментарі голови НБУ Валерії Гонтаревої, переданому агентству УНІАН.

«Усі адміністративні заходи ми завжди спочатку узгоджуємо з Міжнародним валютним фондом, а потім вводимо. Отже, все узгоджено», - сказала Гонтарева, відповідаючи на запитання, чи узгоджені останні нововведення регулятора на валютному ринку, включаючи обмеження з оплати імпортних контрактів, із вимогами МВФ у рамках нового меморандуму.

Національний банк із 24 лютого ввів низку обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Голова НБУ Валерія Гонтарева анонсувала нові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку, якщо прийняті регулятором обмеження не дадуть очікуваного результату.

Сьогодні, 25 лютого, Нацбанк своєю постановою ввів тимчасову – строком до 27 лютого – заборону уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів, зокрема за раніше поданими заявками.

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, й в результаті гривня за рік знецінилась до долара США за офіційним курсом удвічі. Наприкінці минулого року регулятор ввів практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких із 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом продовжила девальвувати, подешевшавши щодо долара більш ніж у 1,5 раза за кілька днів.

Вчора, 24 лютого, Нацбанк встановив курс гривні до долара на рівні 28,2912 грн/дол., що на 6 копійок вище історичного мінімуму на рівні 28,3481 грн/дол., встановленого 23 лютого. Згідно з оновленим офіційним курсом, із початку цього року гривня подешевшала щодо долара в 1,8 раза, або на 12,52 грн.

Зміцнення офіційного курсу 24 лютого проведене НБУ врозріз із рухом курсів на ринку. Зокрема, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ на 13:30, становив 29,8943 грн/дол., котирування на міжбанківському валютному ринку, за даними дилерів банків, на цю годину досягали 31,90/33,40 грн/дол.

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Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується впродовж чотирьох наступних тижнів. Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ не відреагував, оскільки учасники ринку крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів очікують зниження напруженості на сході України.