Кримські підприємці висунули окупаційній владі ультиматум

Підприємці окупованого Росією Криму заявляють - якщо питання про введення податкового мораторію на півострові не вирішиться до кінця лютого, то бізнесом будуть вжиті заходи, передають "Новости Крыма" з посиланням на "Аргументи тижня - Крим".

Читайте такожУкраїна поверне контроль над тимчасово окупованим Кримом - ПорошенкоВіталій Гріньов - "керівник" кримського відділення всеросійської громадської організації підприємців «Опора Росії» розповів, що введення мораторію на 2015 рік щодо податкових штрафів дозволить уникнути соціального вибуху серед підприємців. Такий захід, на його думку, необхіден, так як багато хто не встиг за 2014 рік розібратися і пристосуватися до роботи в новому законодавчому полі, що призводить до помилок у звітності і зривів термінів надання документів.

«Я розмовляв з податковою, але безрезультатно, - розповів Гріньов. - І якщо до кінця лютого питання не вирішиться, ми введемо в гру козир».

Що це за козир, він пояснити відмовився, зіславшись на передчасність цієї інформації, але заявив: «Влада не будуе задоволена, але іншого виходу у нас немає».

На припущення, що, ймовірно, в знак протесту підприємці перестануть виконувати свою функцію, Гріньов відповів: «Трошки не такий варіант. Але про нього дізнаються багато хто».

Читайте такожВиноробні підприємства окупованого Росією Криму можуть повністю зупинитися«Міста готові. Ми вже розмовляли з підприємцями. І Торгово-промислова палата підключиться і «Ділова Росія» підключиться, та й інші організації підключаться», - заявив Гріньов.

«Ми в таких умовах працюємо, що це необхідно зробити. У нас же багато мікробізнесу. Його треба зберегти», - пояснив свою позицію Гріньов.

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