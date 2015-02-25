Греції вже влітку знадобиться новий пакет кредитів на €20 млрд - ЗМІ

У правлячій в Німеччині коаліції вважають, що вже влітку Греції знадобиться третій пакет фінансової допомоги в обсязі двозначної мільярдної суми. В даний час обговорюються варіанти, за яких Афінам знадобиться ще як мінімум 20 млрд євро, повідомляє газета Rheinische Post з посиланням на високопоставлені джерела в уряді.

За словами одного зі співрозмовників видання, "абсолютно зрозуміло", що влітку Афінам буде потрібна нова допомогу. Зі свого боку міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле зазначив, що щодо допомоги Греції "ніколи не можна говорити ніколи".

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Як пише «Німецька хвиля», у п'ятницю, 27 лютого, в німецькому Бундестазі заплановано голосування щодо продовження терміну допомоги Греції на чотири місяці. Рада експертів з економіки при Християнсько-демократичному союзі (ХДС) закликала депутатів до жорсткої позиції.

Експерт ХДС з внутрішнбої політики Вольфганг Босбах звернувся до парламентарів із закликом голосувати проти продовження допомоги Афінам, оскільки обіцянки Греції в сфері проведення реформ розпливчасті і не передбачають корінного врегулювання економічних проблем.