Порошенко дав Гонтаревій тиждень, аби «припинити неподобство з валютним курсом» - ЗМІ

Після повернення з поїздки в ОАЕ президент України Петро Порошенко мав серйозну розмову з головою Нацбанку Валерією Гонтаревою.

Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел у Нацбанку.

За словами джерел, Порошенко в жорсткій формі зажадав від Гонтаревої «припинити неподобство з валютним курсом і відвів на вирішення проблем тиждень».

За словами джерела, питання про відставку Гонтаревої з посади поки не піднімалося, оскільки голова Нацбанку користується певною довірою у представників МВФ (на рівні заступників голови Фонду), і до вирішення питання з виділенням кредиту це питання підніматися не буде.

Нагадаємо, голова НБУ Валерія Гонтарева анонсувала нові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку, якщо вжиті регулятором обмеження не дадуть очікуваного результату.

Сьогодні, 25 лютого, Нацбанк своєю постановою ввів тимчасову - терміном до 27 лютого - заборону уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів, у тому числі за раніше поданими заявками.

Читайте такожГонтарева: обмеження на валютному ринку узгоджені з МВФ

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, і в результаті гривня за рік знецінилася до долара США за офіційним курсом у 2 рази. В кінці минулого року регулятор ввів практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких з 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом продовжила девальвувати, подешевшавши до долара більш ніж в 1,5 разу за кілька днів.

Вчора, 24 лютого, Нацбанк встановив курс гривні до долара на рівні 28,2912 грн/дол., що на 6 копійок вище історичного мінімуму на рівні 28,3481 грн/дол., встановленого 23 лютого. Згідно з оновленим офіційним курсом, з початку цього року гривня подешевшала щодо долара в 1,8 разу, або на 12,52 грн.

Читайте такожВалюта на "чорному" ринку за добу подорожчала на 5-6 гривень

Зміцнення офіційного курсу 24 лютого проведено НБУ врозріз з рухом курсів на ринку. Зокрема, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ на 13:30, становив 29,8943 грн/дол., котирування на міжбанківському валютному ринку, за даними дилерів банків, до цього часу досягали 31,90/33,40 грн/дол.