Яценюк поїхав на зустріч до Порошенка і Гонтаревої – будуть гривню піднімати

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр фінансів України Наталія Яресько покинули засідання уряду для зустрічі з президентом Петром Порошенком і головою Національного банку Валерією Гонтаревою для обговорення ситуації на валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч ініціював глава уряду.

«Ми зараз з міністром фінансів поїдемо до президента України для того, аби президент запросив голову Національного банку і щоб ми почули реальну картину, які заходи вживаються і що треба з боку уряду, аби допомогти Національному банку стабілізувати ситуацію і відновити довіру українців до банківської системи, щоб збити спекулятивну хвилю, щоб експортери повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливість імпортерам за «лівими» контрактами виганяти валюту за кордон і чекати високого курсу », - сказав Яценюк.

«Сьогодні вранці я дізнався про те, що Національний банк України самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій ухвалив рішення про закриття міжбанківського валютного ринку. Це точно не додає стабільності національній грошовій одиниці, за яку відповідає Національний банк. І ця ситуація чинить дуже складний і негативний вплив на економіку країни», - додав прем'єр.

Яценюк підкреслив, що з самого ранку в уряді ведуться наради, аби оцінити, що відбувається на міжбанківському валютному ринку, який контролює Нацбанк, і які тенденції на ринку. І додав, що ринок наповнений валютою, але її закуповують для спекулятивних цілей.

Також прем'єр просить депутатів терміново розглянути урядові законопроекти для старту нової програми реформ, погодженої з МВФ.

Нагадаємо, сьогодні голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що адміністративні заходи Національного банку України на валютному ринку, включаючи введені цього тижня обмеження для імпортерів, узгоджені з Міжнародним валютним фондом.

Національний банк із 24 лютого ввів низку обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Голова НБУ Валерія Гонтарева анонсувала нові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку, якщо прийняті регулятором обмеження не дадуть очікуваного результату.

Сьогодні, 25 лютого, Нацбанк своєю постановою ввів тимчасову – строком до 27 лютого – заборону уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів, зокрема за раніше поданими заявками.

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, й в результаті гривня за рік знецінилась до долара США за офіційним курсом удвічі. Наприкінці минулого року регулятор ввів практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких із 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом продовжила девальвувати, подешевшавши щодо долара більш ніж у 1,5 раза за кілька днів.

Вчора, 24 лютого, Нацбанк встановив курс гривні до долара на рівні 28,2912 грн/дол., що на 6 копійок вище історичного мінімуму на рівні 28,3481 грн/дол., встановленого 23 лютого. Згідно з оновленим офіційним курсом, із початку цього року гривня подешевшала щодо долара в 1,8 раза, або на 12,52 грн.

Зміцнення офіційного курсу 24 лютого проведене НБУ врозріз із рухом курсів на ринку. Зокрема, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ на 13:30, становив 29,8943 грн/дол., котирування на міжбанківському валютному ринку, за даними дилерів банків, на цю годину досягали 31,90/33,40 грн/дол.

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Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується впродовж чотирьох наступних тижнів. Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ не відреагував, оскільки учасники ринку крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів очікують зниження напруженості на сході України.