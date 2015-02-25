Яценюк закликає ВР терміново скликати засідання через обвал курсу гривні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засідання уряду.

"Я звертаюсь до наших колег по парламенту, ми просили позачергове засідання ВР, весь пакет законів, який потрібний для отримання фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду, яка піде в золотовалютний резерв, частина наповнить валютний ринок, дасть можливість збити паніку і повернути курс до збалансованого. Весь цей пакет вже знаходиться в парламенті", - сказав він.

Яценюк нагадав, що були проведені консультації з парламентськими фракціями, "за виключенням найбільшої фракції, ми очікуємо ці консультації, щодо прийняття законопроектів".

"Прошу парламентську коаліцію невідкладно зібратися на позачергове засідання парламенту з метою прийняття необхідних законів та розгляду питання про стабілізацію фвнансової системи України", - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого на нараді у голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, голів фракцій коаліції, Яценюка та урядовців було вирішено розглянути проект змін до держбюджету на 2015 рік і пов’язані з ним законопроекти на пленарному засіданні ВР у вівторок, 3 березня.

Тільки за останню добу долар США і євро на "чорному" ринку подорожчали на 5-6 гривень.

Зокрема, долар США тепер в середньому можна купити за 40,29 грн. Максимальна вартість - 45. Євро в середньому продають по 45,60 грн, максимальна вартість - 51.

В офіційних обмінниках і банках валюта на 5 грн дешевша. Долар там можна купити за 35 грн, а євро - по 40.