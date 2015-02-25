Гривня на міжбанку "зміцнилася" до 32,10 за долар

У середу, 25 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 28,00/32,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Співрозмовник агентства зазначив, що торги на ринку фактично відсутні через постанову Національного банку України, що забороняє до 27 лютого уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 36,16/37,86 грн/євро, до російського рубля 0,44/0,51 грн/рубль.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:30 становив 24,0000 грн/дол., на цю годину було укладено дві угоди, обсяг торгів становив 0,17 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 24 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 32,00/33,50 грн/дол.

За словами співрозмовника агентства, попит перевищував пропозицію, деякі угоди йшли за курсом 34,00 грн/дол., але вони були поодинокі.