Яценюк: валюта в країні є, але її купують для спекулятивних цілей

Обсяг торгів на міжбанківському валютному ринку України за останні 9 місяців становив близько 51,5 млрд дол., що свідчить про наявність достатньої кількості валюти в країні і означає, що частина валюти купується і продається у спекулятивних цілях, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні вранці я дізнався про те, що Національний банк України самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій ухвалив рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, - сказав Яценюк. - Це точно не додає стабільності національній грошовій одиниці, за яку відповідає Національний банк. І ця ситуація чинить дуже складний і негативний вплив на економіку країни».

Яценюк підкреслив, що з самого ранку в уряді ведуться наради про те, щоб оцінити, що відбувається на міжбанківському валютному ринку, який контролює Нацбанк, і які тенденції на ринку. «Я б почав із загального обсягу валюти. За 9 місяців останні на фінансовому ринку країни було продано 51,5 млрд дол. Це майже десятиразова сума щодо всього обсягу золотовалютних резервів. Ринок наповнений доларами. Щодня, з відкритих джерел відомо, загальний обсяг купівлі-продажу іноземної валюти у середньому від 100 до 170 млн дол. Це означає, що валюта в країні є, - підкреслив глава уряду. - І це означає, що частина валюти купується і купувалася з метою проведення спекулятивних операцій - щоб купити за низьким курсом, а потім продати за високим».

При цьому Яценюк нагадав, що уряд неодноразово радив Нацбанку узяти ситуацію під контроль. «Щоб не виганяли валюту за кордон по так званих імпортних контрактах, нібито під купівлю товарів, а потім ці товари ні через 30, ні через 60 днів не приходять, але валюту тримають за кордоном, щоб дочекатися вищого курсу», - відзначив голова уряду.

Яценюк також ініціював зустріч за участю міністра фінансів, голови НБУ і президента з метою аналізу ситуації на валютному ринку і пошуку виходу з ситуації.

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Як повідомив УНІАН, 25 лютого Національний банк України своєю постановою ввів тимчасову – терміном до 27 лютого – заборону уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів, зокрема за раніше поданими заявками. На думку експертів, таке рішення фактично зупинило міжбанківський валютний ринок в країні. Постанова набрала чинності з моменту публікації.

Раніше Нацбанк також увів низку обмежень з виконання імпортних контрактів. Зокрема, у рамках здійснення контролю за імпортними операціями і недопущення фіктивних імпортних операцій, НБУ ввів обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. доларів. Крім того, Нацбанк увів обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол. Як наголосила голова НБУ Валерія Гонтарева, приводом для озвучених обмежень став аналіз ситуації на валютному ринку і аналіз експортно-імпортних операцій. Гонтарева розповіла, що аналіз засвідчив зростання передоплат за імпортними контрактами, причому часто - без ввезення товарів до країни. Таким чином, Нацбанк ухвалив рішення посилити контроль над імпортними операціями, зокрема такими, що мають ознаки фіктивності.