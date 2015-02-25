Нацбанк підвищив офіційний курс гривні ще на 25 копійок

Національний банк України сьогодні, 25 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,0406 грн/дол., що на 25 копійок вище курсу на рівні 28,2912 грн/дол., встановленого учора, 24 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з оновленим офіційним курсом, із початку цього року гривня подешевшала до долара у 1,8 разу, або на 12,28 грн.

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Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ, на 13:30 зріс до 22,9945 грн/дол., було укладено 9 угод на 0,57 млн грн.

Котирування на міжбанківському валютному ринку, за даними дилерів банків, на цю годину досягали 24,00/30,00 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою ввів тимчасову – строком до 27 лютого – заборону уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів, зокрема за раніше поданими заявками.