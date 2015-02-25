НБУ спростовує інформацію про зупинку міжбанківського валютного ринку

Національний банк України спростовує інформацію про зупинку міжбанківського валютного ринку і наголошує, що ввів обмеження на валютному ринку в рамках своїх законодавчих повноважень.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Олег Чурій.

«Міжбанківський ринок не зупинено, банки купуватимуть валюту у розмірі 0,5% їх регулятивного капіталу. І ми не вводили ніяких обмежень по операціях з готівковою іноземною валютою, тобто банки зможуть продавати і купувати валюту у населення», - сказав Чурій.

Представник НБУ пояснив, що у рамках нових правил регулятора одержані банками заявки на купівлю валюти від юридичних осіб задовольняються на четвертий день (норма «Т+3»), тобто одержані сьогодні заявки будуть задоволені у понеділок, тоді як раніше вони задовольнялися на третій день («Т+2»).

«Ми діємо у рамках законодавчих повноважень Національного банку. Крім того, дії, які ми робимо, узгоджені з Міжнародним валютним фондом», - підкреслив він.

Також Чурій нагадав, що, згідно з введеними заходами НБУ у понеділок, 23 лютого, всі контракти з попередньою оплатою понад 50 тис. дол. будуть ретельніше перевірятися і верифікуватися НБУ.

«Ми вважаємо, що для девальвації немає фундаментальних економічних причин, аналіз ринку свідчить збалансованість попиту і пропозиції», - відзначив він.

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Раніше в НБУ повідомили, що президент України Петро Порошенко проводить нараду з головою Нацбанку Валерією Гонтаревою, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром фінансів Наталією Яресько.

Відкриваючи засідання уряду, прем'єр різко розкритикував заходи НБУ на валютному ринку, включаючи сьогоднішнє рішення про тимчасову заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів. Зокрема, Яценюк заявив, що НБУ самостійно, без будь-яких консультацій, ухвалив рішення про зупинку міжбанківського валютного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк із 24 лютого ввів низку обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Голова НБУ Валерія Гонтарева анонсувала нові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку, якщо прийняті регулятором обмеження не дадуть очікуваного результату.

Сьогодні, 25 лютого, Нацбанк своєю постановою ввів тимчасову – строком до 27 лютого – заборону уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів, зокрема за раніше поданими заявками. Також НБУ встановив граничний розмір щоденної купівлі валюти банками за власними операціями не більше 0,5% регулятивного капіталу банку (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ) протягом одного робочого дня.

НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, й у результаті гривня за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,5 разу, до нового історичного мінімуму на рівні 28,3481 грн/дол., встановленого 23 лютого.

Починаючи з 24 лютого, першого дня дії жорстких адміністративних заходів на валютному ринку, офіційний курс зміцнюється два дні поспіль, на 6 копійок 24 лютого і ще на 25 копійок сьогодні, 25 лютого. Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку, за даними НБУ на 13:30, зріс до 22,9945 грн/дол., котирування на міжбанківському ринку, за даними дилерів банків, на цю годину досягають 24,00/30,00 грн/дол.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується впродовж чотирьох наступних тижнів. Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ не відреагував, оскільки учасники ринку крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів очікують зниження напруженості на сході України.