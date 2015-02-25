Імпортні мита в розмірі 5-10% діятимуть до кінця року
15:25, 25 лютого 2015Фінанси
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Абромавичус підтвердив, що додаткові мита на імпорт вже упроваджено.
Україна ввела додаткові мита / Фото УНІАН
Мита на імпорт у розмірі 5-10%, спрямовані на стабілізацію платіжного балансу, упроваджені, і діятимуть до кінця 2015 року, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус після засідання уряду.
"Так, до кінця року", - сказав Абромавичус, відповідаючи на питання журналістів про упровадження додаткових мит і термін їх дії.
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