Голова НБУ і міністр фінансів пояснюють, що відбувається з курсом гривні

У НБУ проходить прес-конференція голови НБУ та міністра фінансів України.

Захід призначено після зустрічі прем'єр-міністра, міністра фінансів, голови НБУ з президентом України Петром Порошенком.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Президент України Петро Порошенко провів нараду з головою Національного банку Валерією Гонтаревою, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром фінансів Наталією Яресько для обговорення ситуації на валютному ринку.

Відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду, прем'єр різко розкритикував заходи НБУ на валютному ринку, включаючи сьогоднішнє рішення про тимчасову заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів. Зокрема, Яценюк заявив, що НБУ самостійно, без будь-яких консультацій, прийняв рішення про зупинку міжбанківського валютного ринку.

Національний банк спростував інформацію про зупинку міжбанківського валютного ринку, наголошуючи, що запровадив обмеження в рамках своїх законодавчих повноважень, і ці обмеження були узгоджені з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 24 лютого запровадив ряд обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., які передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Голова НБУ Валерія Гонтарева анонсувала нові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку, якщо вжиті регулятором обмеження не дадуть очікуваного результату.

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Сьогодні, 25 лютого, Нацбанк своєю постановою запровадив тимчасову - терміном до 27 лютого - заборону уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів, зокрема за раніше поданими заявками. Також НБУ встановив граничний розмір щоденної покупки валюти банками за власними операціями не більше 0,5% регулятивного капіталу банку (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ) протягом одного робочого дня.

Введені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,5 разу, до нового історичного мінімуму на рівні 28,3481 грн/дол., встановленого 23 лютого.

Починаючи з 24 лютого, першого дня дії жорстких адміністративних заходів на валютному ринку, офіційний курс зміцнюється два дні поспіль, на 6 копійок 24 лютого та ще на 25 копійок сьогодні, 25 лютого. Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку за даними НБУ на 13:30 зріс до 22,9945 грн/дол., котирування на міжбанківському ринку за даними дилерів банків до цього часу досягали 24,00/30,00 грн/дол.