Перший транш кредиту МВФ для України може становити $4,6 млрд

Перший транш Міжнародного валютного фонду, за офіційними даними, може становити 4,6 млрд дол., повідомив журналістам народний депутат України, член фракції «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко під час круглого столу в Києві.

«Згідно з тими даними, які є офіційними, перший транш МВФ, якщо він буде, становитиме 4,6 млрд дол.», - сказав Денисенко.

За словами депутата, це не достатня сума для стабілізації гривні. «Що таке 4,6 млрд дол. для держави Україна? Якщо проаналізувати попередні транші, то нам спочатку дається мінімальна сума для «підтримки штанів», а потім дивляться – йдуть реформи чи ні. 4,6 млрд дол., які ми можемо одержати цієї весни, теоретично можемо одержати, це місяць — півтора життя, не більше. Якщо це і вплине на курс гривні, то в межах кількох копійок, а може і не вплинути взагалі», - додав він.

Денисенко підкреслив, що максимум, на який можна розраховувати від МВФ, це кошти для поповнення золотовалютних резервів і для виплат критично важливих боргів, перш за все, перед міжнародними інвесторами. «Тому давайте себе не тішити ілюзіями щодо такого кредитора, як МВФ», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить чинну програму «стенд-бай», укладену у квітні 2014 року. Програма є запорукою отримання Україною загального пакету фінансової допомоги обсягом близько 40 млрд дол. терміном на 4 роки.

Для схвалення попередніх домовленостей з МВФ на його Раді директорів і отримання доступу до фінансування українському уряду необхідно зробити низку кроків, включаючи зміни до держбюджету на 2015 рік. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до держбюджету 16 лютого, керівники парламентських фракцій призначили розгляд проекту в парламенті 3 березня.

Сьогодні, 25 лютого, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до парламентаріїв з проханням терміново розглянути урядові законопроекти для старту нової програми реформ, узгодженої з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, і отримання фінансової допомоги, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку.