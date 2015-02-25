Мінфін допускає відстрочку рішення МВФ за новою програмою для України

Міністерство фінансів України розраховує на позитивне рішення Ради директорів ключового кредитора країни – Міжнародного валютного фонду щодо нової, чотирирічної програми співпраці з Україною, але допускає, що засідання Ради директорів МВФ буде перенесено у зв'язку з невиконанням Україною низки попередніх умов, а саме – невчасним ухваленням парламентом змін до податкового, пенсійного законодавства й закону про оздоровлення НАК «Нафтогаз України».

Про це сказав журналістам перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський.

«Ми розраховуємо на те, що українське питання буде вирішено позитивно. Але (це станеться – УНІАН) як тільки ми виконаємо низку попередніх умов. Виносити цю постанову раніше немає сенсу», – сказав Уманський.

Він наголосив, що ключовою попередньою умовою МВФ є ухвалення парламентом низки вже узгоджених законів. «По лінії уряду ми можемо все зробити без Верховної Ради, але щодо тих рішень, які треба прийняти на законодавчому рівні, – вони внесені до порядку денного роботи парламенту, вони обговорювалися з фракціями. Тепер все залежить від того, коли буде ухвалено рішення (щодо голосування – УНІАН), – сказав Уманський. – Ми хотіли, щоб це було зроблено ще цього тижня. Але тепер усе виглядає так, що до вівторка, 3 березня, засідання Верховної Ради не буде. Хоча ситуація, особливо на валютному ринку, критична».

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс повідомив, що засідання Ради директорів МВФ, на якому буде розглянуто нову програму кредитування української економіки строком на 4 роки й обсягом 17,5 млрд дол., відбудеться наприкінці лютого – початку березня. За його словами, до цього часу пройдуть переговори з іншими потенційними кредиторами України щодо надання анонсованого раніше загального кредитного пакета обсягом 40 млрд дол.

12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з МВФ за новою програмою, яка замінить діючу програму «стенд-бай», укладену в квітні 2014 року.

Програма передбачає зміни у фіскальній політиці для стабілізації системи держфінансів, соціальну підтримку населення в період підвищення тарифів на газ і опалення, досягнення бездефіцитного стану НАК «Нафтогаз України» до 2017 року за допомогою комплексу заходів, включаючи поступове підвищення тарифів на газ, та інші заходи для стабілізації макроекономічної ситуації в країні й підвищення інвестиційної привабливості.

Наприкінці лютого уряд передав на розгляд до парламенту низку законопроектів, включаючи зміни до державного бюджету 2015 року в частині доходів і витрат, зміни пенсійного законодавства в частині збільшення пільгового пенсійного віку для жінок, скорочення пенсійних виплат працюючим пенсіонерам і повного скасування виплати пенсій діючим народним депутатам і прирівняним до них особам, а також введення механізмів примусового стягнення боргів із підприємств ТКЕ і промисловості на користь «Нафтогазу України».