Порошенко наказав Гонтаревій стабілізувати гривню на рівні 21,7 за долар - ЗМІ

Курс гривні має стабілізуватися на рівні, близькому до закладеного урядом в узгоджені з МВФ зміни до держбюджету - близько 21,7 грн/$.

За інформацією джерел ZN.UA, про це домовилися за результатами наради у президента за участю голови НБУ, прем'єра, міністра фінансів було розроблено комплекс заходів зі стабілізації ситуації на валютному ринку України.

У ході наради Порошенко в ультимативній формі зажадав від голови НБУ Валерії Гонтаревої стабілізувати курс на рівні, на який орієнтувався Кабмін при затвердженні змін до держбюджету-2015.

Напередодні Нацбанк змушений був вдатися до нових адміністративних обмежень в умовах обвального падіння гривні.

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Так, НБУ тимчасово заборонив банкам купувати валюту за дорученням клієнтів. Крім того, заборонив кредитування в гривні на купівлю валюти і посилив контроль над імпортними операціями. Разом з тим регулятор попередив, що навіть якщо після рішення МВФ про кредит на початку березня ситуація не стабілізується, будуть вжиті додаткові адміністративні заходи.