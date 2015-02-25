Гонтарева не бачить фундаментальних причин для девальвації гривні

Нацбанк не бачить фундаментальних причин для панічних настроїв на валютному ринку і для девальвації гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева у ході спільного брифінгу з міністром фінансів України Наталією Яресько.

«Фундаментальних причин для такого стрімкого падіння курсу гривні немає жодних. Національний банк їх не бачить, уряд їх не бачить, Міжнародний валютний фонд їх не бачить, – сказала Гонтарева. – Ці всі ірраціональні рухи пов'язані виключно з ірраціональною поведінкою ринку, який більше рухомий страхами, ніж розумінням того, що відбувається на ринку».

Гонтарева зазначила, що Україна чекає від ключового кредитора – МВФ велику програму фінансування. «Це 40-мільярдна програма, яка була анонсована Крістін Лагард (директором-розпорядником МВФ – УНІАН), – сказала Гонтарева. – Але при цьому і Національний банк залишається на ринку зі своїми інструментами стабілізації гривні, від яких ми не відмовлялися. Але легальному бізнесу боятися нема чого... Фундаментальних підстав для паніки немає, а якщо ми прибираємо паніку, то цифри (курсу – УНІАН) самі повертаються туди, де вони повинні бути. Тільки-но у нас з'являється реальна допомога від міжнародних організацій, яку ми тільки від МВФ очікуємо у розмірі 8 млрд дол., то я думаю, що абсолютно з оптимізмом дивимося в майбутнє».

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Як повідомляв УНІАН, останні кілька тижнів Національний банк щодня оновлював мінімум курсу гривні. Сьогодні, 25 лютого, Нацбанк з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 28,0406 грн/дол., що на 25 копійок вище за курс на рівні 28,2912 грн/дол., встановлений учора, 24 лютого.

Раніше міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що рішення за новою програмою з МВФ може бути ухвалене 11 березня, а перший транш може прийти в країну вже за кілька днів після цього рішення.