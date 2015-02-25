НБУ сьогодні викупив на міжбанку $80 млн за курсом 28 гривень за долар

Національний банк України сьогодні, 25 лютого, викупив на міжбанківському валютному ринку надлишок валюти обсягом близько 80 млн дол. за офіційним курсом, який до кінця дня зміцнився до 28 грн, повідомила голова Нацбанку Валерія Гонтарева під час спільного брифінгу з міністром фінансів Наталією Яресько.

«Нацбанк у понеділок, 23 лютого, увів додаткові адміністративні обмеження для стабілізації нашого валютного ринку. До них належать заборона на кредитування в гривні для купівлі валюти і додаткова посилена перевірка імпортних контрактів, особливо контрактів з передоплати», - сказала Гонтарева, додавши, що посилена перевірка мала на увазі пролонгацію дій регулятора терміном на один день.

«Ніяких додаткових заборон ніхто не вводив, просто введено один день для верифікації контрактів. І сьогоднішній торговий день вийшов не зовсім звичайним, – зазначила вона. - Нацбанк не зміг перевірити всі контракти, і від цього на ринку з'явилася додаткова пропозиція валюти – на рівні 80 млн дол., яку Нацбанк сьогодні купував за офіційним курсом. Це був вимушений захід. І найближчими днями Нацбанк через інтервенції продасть ці кошти на ринок».

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Національний банк України своєю постановою ввів тимчасову – терміном до 27 лютого – заборону уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів, зокрема за раніше поданими заявками. На думку експертів, таке рішення істотно вплинуло на міжбанківський валютний ринок в країні.

Днем раніше Нацбанк також увів низку обмежень з виконання імпортних контрактів. Зокрема, в рамках здійснення контролю за імпортними операціями і недопущення фіктивних імпортних операцій НБУ ввів обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. доларів. Крім того, Нацбанк увів обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол. За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, приводом для даних обмежень став аналіз ситуації на валютному ринку і аналіз експортно-імпортних операцій. Так, аналіз засвідчив зростання передоплат за імпортними контрактами, причому часто без ввезення товарів до країни. Нацбанк ухвалив рішення посилити контроль над імпортними операціями, зокрема тих, що мають ознаки фіктивності.