Голову Нацбанку Гонтареву поки не звільнятимуть

Питання відставки голови Національного банку України на нараді у президента про ситуацію на валютному ринку не розглядалося, повідомила міністр фінансів Наталія Яресько на брифінгу в НБУ.

«Ні, у нас набагато важливіші зараз точки обговорення – стабілізувати фінансову систему. Голова НБУ сидить поряд», - сказала Яресько, відповідаючи на питання, чи розглядалася відставка голови НБУ на нараді у президента.

Присутня на брифінгу голова НБУ Валерія Гонтарева зазначила, що цю тему зачіпати не потрібно. «Але якщо є бажання, то треба діяти, а не зачіпати тему», - сказала вона.

Сьогодні, 25 лютого, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду, різко розкритикував заходи НБУ на валютному ринку, включаючи сьогоднішнє рішення про тимчасову заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів. Зокрема, Яценюк заявив, що НБУ самостійно, без будь-яких консультацій, ухвалив рішення про зупинку міжбанківського валютного ринку.

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Національний банк спростував інформацію про зупинку міжбанківського валютного ринку, наголошуючи, що НБУ ввів обмеження у рамках своїх законодавчих повноважень, і ці обмеження були узгоджені з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні, 25 лютого, провів нараду за участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, голови Національного банку Валерії Гонтаревої, міністра фінансів Наталії Яресько, секретаря РНБО Олександра Турчинова і глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна, у ході якої були розроблені заходи зі стабілізації валютного ринку.