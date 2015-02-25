Держборг України за січень знизився в доларі та зріс у гривні

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті у січні порівняно з груднем зросла на 12 млрд грн, або на 1,09% - до 1,113 млрд грн.

Державний і гарантований державою зовнішній борг у грудні знизився на 629 млн дол., або на 1,6%, – до 38,163 млрд дол. і становив 55,38% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг знизився на 254 млн дол., або на 0,8%, – до 30,749 млрд дол.

Читайте такожДержборг України за рік знизився на 4,5% у валюті й подвоївся у гривніПрямий держборг уряду України у січні скоротився на 644 млн дол., або на 1,0,7%, – до 59,4 млрд дол., що становить 86,20% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема зовнішній борг становив 30,373 млрд дол., внутрішній – 29,028 млрд дол.

Гарантований державою борг України на 31 січня становив 9,511 млрд дол., зокрема зовнішній – 7,790 млрд дол., внутрішній – 1,722 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2014 року становила 69,794 млрд дол., що на 3,315 млрд дол., або на 4,53%, менше за показник на початок 2014 року. Загальна сума державного і гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті у 2014 році зросла в 1,9 разу - до 1,101 трлн грн.