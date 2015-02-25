Яресько спростувала чутки про націоналізацію депозитів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько на брифінгу в НБУ.

«Хочу вкотре підкреслити, що проведення будь-яких націоналізацій або інші втручання в депозити населення не передбачається, не планується і не проводитиметься», - сказала Яресько.

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