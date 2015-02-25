Яресько спростувала чутки про націоналізацію депозитів
18:29, 25 лютого 2015Фінанси
2423
Введення націоналізації депозитів населення не планується і не проводитиметься.
Яресько: націоналізація депозитів не планується / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько на брифінгу в НБУ.
«Хочу вкотре підкреслити, що проведення будь-яких націоналізацій або інші втручання в депозити населення не передбачається, не планується і не проводитиметься», - сказала Яресько.
Читайте такожПорошенко наказав Гонтаревій стабілізувати гривню на рівні 21,7 за долар - ЗМІРаніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на урядовий законопроект про можливу націоналізацію депозитів громадян у сумі понад 200 тис. грн у разі введення військового становища у країні. Згодом ця інформація була спростована Нацбанком і Міністерством фінансів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter