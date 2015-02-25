Гривня на закриття міжбанку зросла до 27 за долар

У середу, 25 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 22,00/27,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 24,96/30,63 грн/євро, до російського рубля – 0,3550/0,4360 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 21,8165 грн/дол., на цю годину було укладено 83 угоди, обсяг торгів становив 92,48 млн дол.