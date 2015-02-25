МВФ може ухвалити рішення щодо програми з Україною 11 березня

Рада директорів ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду може ухвалити рішення за чотирирічною програмою кредитування української економіки в обсязі 17,5 млрд дол. 11 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми підготували проект законів (з оздоровлення економіки – УНІАН), який має бути розглянутий у парламенті для того, щоб вже 11 березня Рада директорів МВФ ухвалила позитивне рішення щодо надання Україні нового кредиту за механізмом розширеного фінансування. Перший транш ми можемо одержати вже за кілька днів після рішення фонду», - сказала Яресько.

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