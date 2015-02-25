Уряд і Нацбанк нарешті вирішили боротися з валютними спекулянтами

19:14, 25 лютого 2015
Фінанси
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Кабмін і НБУ обіцяють вести "суворий контроль" над поверненням валютної виручки експортерами.

Кабмин и НБУ займутся спекулянтами на валютном рынке / Фото УНИАН

Уряд спільно з Національним банком у рамках наведення порядку і стабілізації валютного ринку мають намір боротися з валютними спекулянтами і стежити за дисципліною імпортерів та експортерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в ході спільного брифінгу з головою Нацбанку Валерією Гонтаревою.

«Уряд і Нацбанк будуть тісно співпрацювати і боротися з тими, хто займається валютними спекуляціями, контрабандою і тим самим посилюють складнощі в роботі валютного ринку, - сказала Яресько. - Ми проводитимемо суворий контроль над поверненням валютної виручки вітчизняними експортерами».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 лютого, з ініціативи прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка відбулася зустріч за участю президента Петра Порошенка, голови НБУ Валерії Гонтаревої і міністра фінансів Наталії Яресько з питання стабілізації ситуації на валютному ринку.

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