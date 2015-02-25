Гонтарева назвала розмову з Порошенком "плідною", але відмовилася прогнозувати курс гривні
Голова НБУ спростувала інформацію про те, що у неї з президентом Порошенком була жорстка розмова.
Голова НБУ Валерія Гонтарева та міністр фінансів Яресько запевнили, що ситуація на валютному ринку стабілізується. При цьому вони відмовилися спрогнозувати курс гривні.
Про це вони заявили під час спільної прес-конференції, повідомляє Українська правда.
"Цифри в обмінниках самі повернуться туди, куди слід", - заявила глава НБУ, відповідаючи на запитання про те, які цифри українці побачать в обмінниках.
Міністр фінансів запевнила, що валюти в Україні достатньо.
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"В країні є валюта. Те, що відбувається зараз на валютному ринку – це не що інше, як спекуляції і нічим не обґрунтована гра проти української гривні", - наголосила Яресько.
Голова НБУ заперечила інформацію про те, що мала із президентом Порошенком жорстку розмову.
"У нас розмова була не жорстка, а досить плідна", - заявила Гонтарева.
Гонтарева додала, що на зустрічі із Порошенком також були присутні, крім Яресько, прем'єр-міністр Яценюк, голова ВР Володимир Гройсман, секретар РНБО Турчинов.