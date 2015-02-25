Активи неплатоспроможного банку «Київ» передадуть «Укргазбанку»

Національний банк України визнав банк «Київ» неплатоспроможним з метою подальшої передачі його активів та зобов'язань державного «Укргазбанку», повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, процедуру виведення банку з ринку розпочато 25 лютого.

«З цією метою (виведення банку «Київ» з ринку шляхом відчуження його активів і зобов'язань на користь «Укргазбанку» - УНІАН) рішенням Національного банку України від 24 лютого 2015 банк «Київ» віднесено до категорії неплатоспроможних», - йдеться в повідомленні.

Так само повідомляється, що з 25 лютого в банк Фондом гарантування вкладів фізичних осіб вводиться тимчасова адміністрація.

У повідомленні зазначається, що Нацбанк разом з Міністерством фінансів України та Фондом гарантування вкладів планують здійснювати контроль за дотриманням прав вкладників та інших кредиторів банку "Київ" щодо отримання ними своїх коштів через установи "Укргазбанку".

Як повідомляв УНІАН, на початку січня міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що Міністерство фінансів спільно з НБУ працюють над пошуком адекватних рішень проблем націоналізованого банку «Київ».

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Як повідомлялося раніше, проблеми з проведенням платежів і поверненням депозитів у банку «Київ» у жовтні 2008 року обернулися введенням в цей банк у лютому 2009 року тимчасової адміністрації, а в червні 2009 року банк був докапіталізований за участю держави на 3,565 млрд грн. На відміну від також докапіталізованого за участю держави "Укргазбанку", витрачені інвестиції не окупаються через низьку прибутку банку, у зв'язку з чим неодноразово піднімалося питання про злиття банку «Київ» з «Укргазбанком» або його продаж.

Останній тендер Мінфіну для пошуку радника з продажу пакетів акцій докапіталізованих за участю держави банків, проведений у 2013 році, як і попередній тендер 2012 року, завершився безрезультатно.

Згідно з останніми коментарями Національного банку, регулятор готовий підтримати ініціативу Мінфіну злиття банків у разі прийняття міністерством такого рішення. НБУ також повідомляв, що злиття банків рекомендоване міжнародними кредиторами для підвищення інвестиційної привабливості й подальшого продажу об'єднаного фінансової установи.