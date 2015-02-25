Тимчасовий збір не стосується життєво важливого імпорту - Мінфін

Уряд запроваджує тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді збору з імпорту за ставками 10% і 5%, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько на брифінгу в НБУ.

«Для того, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку, з боку уряду запроваджено тимчасові заходи, спрямовані на стабілізацію платіжного балансу. Йдеться, перш за все, про запровадження спеціального імпортного збору в розмірі 10 і 5% для імпорту, крім критичного», - сказала Яресько.

За її словами, цей крок допоможе знизити тиск на курс гривні з боку платіжного балансу й покращити ситуацію на валютному ринку.

«Хочу звернути вашу увагу, що не має бути будь-якого зростання цін на ліки або бензин, оскільки збір не поширюватиметься на критичний імпорт, медичне приладдя, енергетичні ресурси, зокрема, на газ та інші важливі для української економіки й населення товари», - підкреслила міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України завершив консультації з міжнародними фінансовими організаціями про тимчасові заходи зі стабілізації платіжного балансу, що передбачають запровадження додаткових мит на некритичний імпорт у розмірі 5–10%.

Читайте такожІмпортні мита в розмірі 5-10% діятимуть до кінця року

Консультації проводилися у зв'язку з прийнятим Верховною Радою 28 грудня 2014 року законом про заходи зі стабілізації платіжного балансу (№1562), який передбачає тимчасове, строком на 12 місяців, запровадження додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дозволить збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн. Під час обговорення цього законопроекту, внесеного урядом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що імпортний збір запроваджуватиметься лише після відповідних консультацій з представниками Європейського Союзу й Міжнародного валютного фонду.