НБУ скасував заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів

Національний банк України скасував тимчасову заборону для банків на купівлю валюти за дорученням клієнтів і обмеження денного обсягу купівлі валюти банком за власними операціями в 0,5% його регулятивного капіталу.

Про це йдеться в постанові НБУ №131, опублікованій на сайті регулятора, яка набрала чинності сьогодні, 26 лютого.

Норма, згідно з якою НБУ продовжив термін виконання заявок на купівлю клієнтів на 1 день, до чотирьох днів, залишається чинною.

Як повідомляв УНІАН, глава НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу в НБУ 25 лютого пообіцяла, що Нацбанк найближчим часом дасть роз'яснення щодо встановлених раніше обмежень з продажу валюти, які викликали якісь непорозуміння на ринку.

Нацбанк з 24 лютого запровадив ряд обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., які передбачають попередню оплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з попередньою оплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Читайте такожНацбанк скасував заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів

25 лютого НБУ своєю постановою запровадив тимчасову заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів строком до 27 лютого, зокрема за раніше поданими заявках, а також встановив граничний розмір щоденної купівлі валюти банками за власними операціями не більш як 0,5% регулятивного капіталу.

Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,5 раза, до нового історичного мінімуму на рівні 28,3481 грн/дол., встановленого 23 лютого.

Починаючи з 24 лютого, першого дня дії жорстких адміністративних заходів на валютному ринку, офіційний курс зміцнювався два дні поспіль - на 6 копійок 24 лютого і ще на 25 копійок 25 лютого.