Moody's знизило до "сміттєвого" рівня рейтинги 14 російських компаній, серед них "Газпром" і "Лукойл"
04:18, 26 лютого 2015Фінанси
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Рейтингове агентство Moody's після зниження суверенного рейтингу РФ знизило рейтинги 14 російських нефінансових корпорацій та їх дочірніх підприємств з Baa3 до спекулятивного рівня Ba1.
REUTERS
Про це повідомляється на офіційному сайті агентства, пише РБК
. У список потрапили, зокрема, «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Новатек» і «Лукойл». Крім того, до рівня Ba1 знижені рейтинги «Норнікеля», НЛМК, РЖД, «Уралкалія», «Фосагро», МТС і «Мегафону». При цьому агентство підтвердило рейтинг «Северстали» на рівні Ba1.
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21 лютого Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Росії до рівня Ba1, який вважається «сміттєвим», рейтинг знижений з рівня Baa3.
Через кілька днів Moody's знизило рейтинги семи найбільших російських банків, серед яких Сбербанк, ВТБ і Газпромбанк.
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