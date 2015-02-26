Moody's знизило до "сміттєвого" рівня рейтинги 14 російських компаній, серед них "Газпром" і "Лукойл"

Про це повідомляється на офіційному сайті агентства, пише РБК

. У список потрапили, зокрема, «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Новатек» і «Лукойл». Крім того, до рівня Ba1 знижені рейтинги «Норнікеля», НЛМК, РЖД, «Уралкалія», «Фосагро», МТС і «Мегафону». При цьому агентство підтвердило рейтинг «Северстали» на рівні Ba1.

Читайте такожMoody's знизило рейтинги "Сбербанку", ВТБ і "Газпромбанку" до "сміттєвого" рівня

21 лютого Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Росії до рівня Ba1, який вважається «сміттєвим», рейтинг знижений з рівня Baa3.

Через кілька днів Moody's знизило рейтинги семи найбільших російських банків, серед яких Сбербанк, ВТБ і Газпромбанк.