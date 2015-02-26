Банк Morgan Stanley виплатить $2,6 млрд за шахрайство у часи світової фінансової кризи

Один із найбільших американських банків Morgan Stanley у відповідності з умовами досудової угоди виплатить міністерству юстиції США $2,6 млрд як компенсацію за шахрайство з цінними паперами перед фінансовою кризою.

Як повідомляє ТАСС, про це заявили в середу представники фінансового інституту.

Вони уточнили, що у зв'язку з необхідністю даної виплати чистий прибуток банку в 2014 фінансовому році, підсумки якого ще не підведено, зменшиться на 40%. Він становитиме $1,35 долара в розрахунку на акцію.

Влада США вважає, що Morgan Stanley, а також ряд інших великих банків під час світової фінансової кризи занижували оцінки ризиків по цінних паперах, які були в підсумку продані американським іпотечним компаніям Fannie Mae і Freddie Mac. Це призвело до того, що останні отримали значні збитки.

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Влада США вже кілька років намагається стягнути з Morgan Stanley та інших фінансових інститутів великі суми, щоб компенсувати збитки, отримані Fannie Mae і Freddie Mac, а також кошти, витрачені американськими платниками податків на їх підтримку в роки кризи.

У серпні 2014 року один із найбільших банків США Bank of America досяг домовленості з американським мін'юстом щодо врегулювання аналогічних звинувачень. Для цього фінансового інституту сума виплат становила майже $17 млрд.