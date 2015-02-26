Китай може стати світовим лідером зі зростання економіки у 2015 році

Найшвидше зростаючою економікою 2015 року, згідно з дослідженням Bloomberg, буде Китай, економіка якого зросте на 7%, пише РБК.

Друге і третє місця у списку найшвидше зростаючих економік посіли Філіппіни і Кенія. Зростання ВВП обох країн наступного року перевищить 6%. Філіппіни аналітики називають одним із головних бенефіціарів зниження цін на нафту. Що стосується Кенії, то там високі темпи економічного зростання, як і раніше, супроводжуються вкрай високим рівнем бідності та безробіття.

До першої п'ятірки також входять Індія та Індонезія зі зростанням ВВП більше 5%. Країни першої п'ятірки рейтингу в 2015 році забезпечать 16% зростання світового ВВП. Найбільша економіка Африки - нігерійська - у 2015 році зросте на 4,9% (це 6-й показник у списку). До десятки швидкозростаючих країн увійшли Малайзія, ВВП якої знизився на тлі дешевої нафти, Перу, Таїланд та ОАЕ.

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Економіка США з прогнозованим зростанням на 3% до списку найшвидше зростаючих економік не потрапила. Економіка Великобританії у 2015 році продемонструє зростання на 2,6%.

У середньому світова економіка у 2015 році зросте на 3,2%, а у 2016 році - на 3,7%. У попередні два роки зростання світового ВВП становило 3,3%. Усього у дослідженні Bloomberg були проаналізовані економіки 57 країн.