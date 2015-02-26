В окупованому Криму хочуть узаконити невиплату кредитів банкам України

В окупованому Росією Криму розроблено проект закону, який дозволить жителям півострова тимчасово не виплачувати борги за кредитами українським банкам, передають "Новини Криму".

Як повідомив на засіданні нелегітимного Державного комітету ради РК з економічної, бюджетно-фінансової та податкової політики "депутат" Володимир Ясинський, документом передбачено відстрочити час виконання зобов'язань перед банками на невизначений строк.

Читайте такожУкраїна поверне контроль над тимчасово окупованим Кримом - Порошенко«Дія закону поширюватиметься на громадян Росії, іноземних громадян та осіб без громадянства, які станом на 16 березня 2014 року були зареєстровані та постійно проживали на території Криму і мали кредитні зобов'язання перед банківськими та іншими фінансовими установами України», - сказав Ясинський.

Також закон буде поширюватися на юридичних осіб.

За словами депутата, намір - ввести мораторій на стягнення кредиторської заборгованості, штрафів та пені. Крім того, обмеження торкнуться рішень українських судів про стягнення майна або нерухомості, прийнятих до 16 березня 2014 року.

У проекті закону планується передбачити, що обмеження на виплати по кредитах будуть діяти до врегулювання відносин між Україною і Росією.

Читайте такожКримські підприємці висунули окупаційній владі ультиматум У свою чергу "глава" комітету Віталій Нахлупін повідомив, що вирішення такого питання повинно знаходитися в компетенції федеральних служб, після чого відклав внесення законопроекту на розгляд "Держрадою". «Давайте спершу отримаємо висновок з правового управління адміністрації президента, Держдуми, для того, щоб розуміти, в нашій чи компетенції прийняття цього закону», - запропонував депутат.

Раніше "заступник керівника" нелегітимного Управління Федеральної служби судових приставів по анексованому Криму Едуард Петерс повідомив, що на даний момент з кримчан, що брали кредити в українських банках, борги не стягуються. Рішень російських судів з цього приводу також ще не було.