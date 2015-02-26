Яресько: Навіть після виходу з рецесії економіка зростатиме на 3% на рік

Про це вона заявила в інтерв'ю журналу "Новое Время".

«Все залежатиме від темпів економічного зростання. Але враховуючи глибину кризи, думаю, навіть після виходу з рецесії економіка зростатиме лише на 2-3 % в рік. Малий і середній бізнес у важкій ситуації - в країні вже дев'ять кварталів рецесії, і я не можу обіцяти, що наступного вона припиниться», - каже Яресько.

За її словами, через це Кабміну доводиться будь-якими способами балансувати між забезпеченням соціальних виплат і збільшенням дефіциту держбюджету. Також є ще фактор війни і корумпованості попереднього режиму.

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«Ми обіцяємо зробити все, що зможемо, аби стабілізувати ситуацію. Кредит МВФ дозволить збільшити резерви НБУ і знизити облікову ставку, що в свою чергу дасть можливість банкам кредитувати бізнес. Як наслідок, відбудеться зростання внутрішніх інвестицій», - зазначає Яресько.

Міністр також додає - щоб стабілізувати ситуацію, для початку Україні потрібно одержати кредит МВФ та відновити резерви Нацбанку, а потім подолати панічні настрої серед населення.

Детальніше інтерв'ю з Наталею Яресько читайте у свіжому номері журналу "Новое Время".