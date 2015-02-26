Microsoft збирається скоротити близько 9 тисяч співробітників Nokia

Про це пише агентство MarketWatch з посиланням на китайську газету Beijing Youth Daily, передає РІА "Новости".

Компанія також має намір закрити кілька заводів у Пекіні і південно-східному місті Дунгуань. Частина виробничого обладнання буде перевезена до В'єтнаму до кінця березня цього року, зазначає газета з посиланням на неназваного представника корпорації.

Читайте такожMicrosoft завершить розробку Windows 10 в червніЗвільнення є частиною програми скорочення витрат, зокрема штату в 18 тисяч працівників, понад 12 тисяч з яких - працівники підрозділу з виробництва смартфонів Nokia Devices and Services.

Довідка. Microsoft в квітні придбала мобільний підрозділ Nokia за 7,18 мільярда доларів, у які були включені 2,13 мільярда доларів за патенти Nokia.