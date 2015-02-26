S&P прогнозує різке зростання проблемних кредитів у російських банках
У негативному сценарії обсяг проблемних кредитів може досягти 35-40% кредитного портфеля, повідомило агентство.
Рейтингове агентство Standard & Poor's прогнозує різке зростання обсягу проблемних кредитів у російських банках у 2015 році.
Про це пише Рейтер із посиланням на звіт агентства.
"На наш погляд, у 2015 році якість активів може істотно погіршитися, а рівень стресу буде співставним із рівнем 2008-2009 років, але він може бути значнішим", - йдеться у звіті.
Згідно з базовим сценарієм агентства, обсяг проблемних кредитів (прострочених більш ніж на 90 днів плюс реструктурованих) може зрости до 17-23 відсотків у 2015 році з 8 відсотків у 2014 році.
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У негативному сценарії їх обсяг може досягти 35-40 відсотків кредитного портфеля, повідомило агентство.
Нові резерви на можливі втрати за позиками у базовому сценарії можуть становити близько 2,5 трильйона рублів за міжнародними стандартами у 2015 році, зазначає S&P.