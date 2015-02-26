У неплатоспроможний банк «Київ» призначили тимчасового адміністратора

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив тимчасовим адміністратором банку «Київ» Олега Кичука, повідомила прес-служба Фонду.

Фонд повідомив, що тимчасову адміністрацію в банк призначено на три місяці - до 24 травня 2015 року включно.

Згідно з повідомленням, тимчасовий адміністратор банку розпочав проведення інвентаризації, оцінки і складання реєстру активів і зобов'язань банку «Київ» для подальшої передачі їх державному «Укргазбанку».

Фонд уточнює, що після здійснення передачі зобов'язань банку "Київ" до "Укргазбанку" власники коштів (фізичні та юридичні особи) матимуть повний доступ до своїх рахунків і зможуть вільно розпоряджатися своїми коштами в повному обсязі (включаючи депозити понад гарантовану суму 200 тис. грн).

Читайте такожВкладникам «Дельта Банку» можуть виплатити 15 млрд гривень

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 24 лютого визнав банк «Київ» неплатоспроможним з метою подальшої передачі його активів та зобов'язань державному «Укргазбанку».

Як повідомлялося раніше, проблеми з проведенням платежів і поверненням депозитів у банку «Київ» у жовтні 2008 року обернулися введенням у цей банк у лютому 2009 року тимчасової адміністрації, а в червні 2009 року банк був докапіталізований за участю держави на 3,565 млрд грн. На відміну від також докапіталізованого за участю держави "Укргазбанку", витрачені інвестиції не окупаються через низький прибуток банку, у зв'язку з чим неодноразово піднімалося питання про злиття банку «Київ» з «Укргазбанком» або його продаж.