Україна не обкладатиме додатковими митами ліки, бензин і газ

Кабінет міністрів України визначив перелік критичного імпорту, який не обкладатиметься додатковим митом у розмірі 5-10%, запровадженим до кінця 2015 року для стабілізації платіжного балансу.

Згідно з постановою уряду №63, опублікованою на веб-порталі Кабміну, до цього переліку увійшли медпрепарати, в першу чергу для процедур гемодіалізу і лікування онкозахворювань.

Крім того, міністр фінансів Наталія Яресько раніше зазначила, що до списку критичного імпорту також увійде бензин та інші енергоресурси.

«Уряд запровадив ряд тимчасових заходів для стабілізації платіжного балансу. Йдеться, в першу чергу, про запровадження імпортного збору у розмірі 10%-5%, окрім товарів критичного імпорту. І я хочу звернути увагу, що збір не поширюватиметься на медичні препарати і на енергоресурси, зокрема на газ та інші товари, які вкрай необхідні населенню. Ціни на ліки і на бензин не зростатимуть і тому не немає жодних причин для хвилювання з цього приводу», - повідомила міністр фінансів Наталія Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України завершив консультації з міжнародними фінансовими організаціями про тимчасові заходи щодо стабілізації платіжного балансу, які передбачають запровадження додаткового мита на некритичний імпорт у розмірі 5–10%.

Консультації проводилися у зв'язку з прийнятим Верховною Радою 28 грудня 2014 року законом про заходи щодо стабілізації платіжного балансу (№1562), який передбачає тимчасове, строком на 12 місяців, запровадження додаткового імпортного мита на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дасть змогу збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн. Під час обговорення цього законопроекту, внесеного урядом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що імпортний збір запроваджуватиметься лише після відповідних консультацій з представниками Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус раніше повідомив, що мито на імпорт у розмірі 5-10%, направлене на стабілізацію платіжного балансу, діятиме до кінця 2015 року.