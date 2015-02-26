"ДНР" і "ЛНР" оголосили про введення "мультивалютної системи" – BBC
12:00, 26 лютого 2015Фінанси
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Керівництво так званих "ДНР" і "ЛНР" ухвалило рішення про можливість використання у розрахунках на підконтрольних їм територіях будь-якої валюти світу.
REUTERS
Як заявив лідер луганських сепаратистів, відтепер у "ДНР" і "ЛНР" "ходитимуть рубль, гривня, долар і інші валюти", які будуть "зручними", передає BBC Україна.
"У зв'язку з тим, що економічну блокаду Україна знімати не збирається, що гривня знецінилася, ухвалено рішення, що в "республіці" починає працювати мультивалютна система", - сказав лідер так званої "ЛНР" Ігор Плотницький.
Читайте такожУ "ДНР" кажуть, що бойовики "морально" не можуть припинити бойові дії за ДебальцевеПізніше про запровадження "мультивалютної системи" розрахунків заявив і представник "ДНР" Денис Пушилін.
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