Незважаючи на дії Гонтаревої та Яресько, гривня на міжбанку обвалилася до 34,5 за долар
12:36, 26 лютого 2015Фінанси
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Учора ввечері після розмови Порошенка з Гонтаревою гривня на міжбанку несподівано зросла до 27 за долар.
Українська валюта продовжує девальвувати / profi-forex.org
У четвер, 26 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 30,50/34,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За його словами, ринок дуже хаотичний, пропозиція практично відсутня.
За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 12:00 становив 26,3071 грн/дол., на цю годину було укладено дві угоди, обсяг торгів становить 0,06 млн. дол.
Читайте такожГонтарева не бачить фундаментальних причин для девальвації гривніЯк повідомляв УНІАН, у середу, 25 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів зміцнилися до 22,00/27,00 грн/дол.
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