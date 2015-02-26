Незважаючи на дії Гонтаревої та Яресько, гривня на міжбанку обвалилася до 34,5 за долар

У четвер, 26 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 30,50/34,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За його словами, ринок дуже хаотичний, пропозиція практично відсутня.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 12:00 становив 26,3071 грн/дол., на цю годину було укладено дві угоди, обсяг торгів становить 0,06 млн. дол.

Читайте такожГонтарева не бачить фундаментальних причин для девальвації гривніЯк повідомляв УНІАН, у середу, 25 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів зміцнилися до 22,00/27,00 грн/дол.