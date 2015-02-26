Мінфін: Україна отримає гроші від МВФ, якщо Рада внесе зміни до держбюджету

Основною і єдиною умовою позитивного рішення ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду – щодо нової програми співпраці з нашою країною є своєчасне ухвалення Верховною Радою пакета законопроектів, підготовленого урядом і спрямованого на зміну параметрів держбюджету, розв’язання соціальних дисбалансів і оздоровлення енергетичного сектора, зокрема НАК «Нафтогаз України».

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, опублікованому на відомчому сайті.

«Жодні інші чинники надання допомоги не обговорювалися», - відзначили в Мінфіні.

Згідно з роз'ясненням, перелік так званих попередніх умов було узгоджено з технічною місією МВФ. «Ці попередні умови передбачали ухвалення Верховною Радою ряду законодавчих актів, включаючи внесення змін до Державного бюджету, Податкового кодексу і деяких змін до пенсійного законодавства, - пояснили у Мінфіні. - Голосування щодо цього пакета заплановане на 3 березня 2015 року. Уряд веде консультації та переговори зі всіма депутатськими фракціями коаліції».

При цьому в Мінфіні висловили упевненість в тому, що партнери по коаліції підтримають пакет змін і таким чином «відкриють дорогу новому кредиту МВФ обсягом 17,5 млрд дол. і пов'язаній з ним багатосторонній фінансовій допомозі обсягом ще 7,5 млрд дол.».

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс повідомив, що засідання Ради директорів МВФ, на якому буде розглянута нова програма кредитування української економіки строком на 4 роки і в обсягу 17,5 млрд дол., відбудеться наприкінці лютого – початку березня. За його словами, до цього часу відбудуться переговори з іншими потенційними кредиторами України щодо надання анонсованого раніше загального кредитного пакета в обсягу 40 млрд дол.

12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з МВФ за новою програмою, яка замінить діючу програму «стенд-бай», укладену в квітні 2014 року.

Програма передбачає зміни у фіскальній політиці для стабілізації системи держфінансів, соціальну підтримку населення в період підвищення тарифів на газ і опалення, досягнення бездефіцитного стану НАК «Нафтогаз України» до 2017 року за допомогою комплексу заходів, включаючи поступове підвищення тарифів на газ, та інші заходи для стабілізації макроекономічної ситуації в країні й підвищення інвестиційної привабливості.

Наприкінці лютого уряд передав на розгляд до парламенту ряд законопроектів, включаючи зміни до державного бюджету 2015 року в частині доходів і витрат, зміни пенсійного законодавства в частині збільшення пільгового пенсійного віку для жінок, скорочення пенсійних виплат працюючим пенсіонерам і повного скасування виплати пенсій діючим народним депутатам і прирівняним до них особам, а також введення механізмів примусового стягнення боргів з підприємств ТКЕ і промисловості на користь «Нафтогазу України».

У Києві розраховують, що засідання Ради директорів МВФ відбудеться 11 березня.