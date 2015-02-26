Українці активно продають на "чорному" ринку долари за 28 гривень
Пропозиція американської валюти значно перевищує попит на неї.
Українці сьогодні, 26 лютого, активно продають долари через мережу Інтернет, причому пропозиція значно перевищує попит.
Як повідомляє Finance.ua, за інформацією на 12:30, розміщеною у сервісі "Заявки на валюту", видно, що сумарний обсяг заявок "Продам USD" перевершує "Куплю" у 1,5 разу. Тобто долар здають.
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Усього в сервісі на цей час зареєстрували 1138 заявок щодо долара на суму 274 001 469 грн, які розподілилися наступним чином:
За даними Finance.ua, середньозважений курс долара "Куплю" становить 28,3466 грн.
Середньозважений курс долара "Продам" становить 28,1682 грн.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 30,50/34,50.
Учора котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів зміцнилися до 22,00/27,00.