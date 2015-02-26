Українці активно продають на "чорному" ринку долари за 28 гривень

Українці сьогодні, 26 лютого, активно продають долари через мережу Інтернет, причому пропозиція значно перевищує попит.

Як повідомляє Finance.ua, за інформацією на 12:30, розміщеною у сервісі "Заявки на валюту", видно, що сумарний обсяг заявок "Продам USD" перевершує "Куплю" у 1,5 разу. Тобто долар здають.

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Усього в сервісі на цей час зареєстрували 1138 заявок щодо долара на суму 274 001 469 грн, які розподілилися наступним чином: