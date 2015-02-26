Офіційний курс гривні продовжив намацувати дно й опинився нижче 30 за долар

Національний банк України сьогодні, 26 лютого, з 15:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 30,0102 грн/дол., що на 1,66 грн нижче історичного мінімуму на рівні 28,3481 грн/дол., встановленого 23 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала проти долара майже в 2 рази, або на 14,24 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 14:30 становив 30,7296 грн/дол.

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За даними дилерів, котирування на міжбанківському валютному ринку на 14:30 досягали 28,50/32,50 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, і в результаті гривня за рік знецінилася до долара США за офіційним курсом удвічі.