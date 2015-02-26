Депутат пропонує скасувати оподаткування пенсій учасникам бойових дій

Ініціатором законопроекту є народний депутат Олександр Фельдман.

Депутат вважає несправедливим, що, згідно з останніми змінами до Податкового кодексу з 2015 року, оподатковуються пенсії не лише високопосадовців, а й інвалідів війни.

Законопроектом пропонується внести зміни до підпункту 164.2.19 статті 164 Податкового кодексу України, передбачивши, що пенсії інвалідів війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, на території Республіки Афганістан у період 1979 - 1989 років, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, не підлягають оподаткуванню.