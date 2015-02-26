НБУ для зміцнення нацвалюти вирішив вийти на міжбанк з доларом по 28 гривень

Національний банк України сьогодні оголосив про проведення інтервенції на міжбанківському валютному ринку з продажу валюти за курсом 28 грн/дол., повідомив УНІАН скарбник одного з найбільших банків.

За інформацією співрозмовника агентства, продаж валюти має відбутися сьогодні ввечері, обсяг продажу буде відомий після торгів.

Представник іншого банку повідомив УНІАН, що може йтися про продаж 80 млн дол., які НБУ викупив на ринку вчора.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева повідомляла, що завдяки жорстким заходам регулятора на валютному ринку 25 лютого з'явилася додаткова пропозиція валюти на рівні 80 млн дол., яку Нацбанк викупив за офіційним курсом (28,0406 грн/дол.). За її словами, це був вимушений захід, і найближчими днями НБУ продасть куплені кошти через інтервенції.

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Нацбанк з 24 лютого запровадив низку обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., що передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 3,5 разу.

25 лютого НБУ своєю постановою запровадив тимчасову заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів строком до 27 лютого, в тому числі за раніше поданими заявками, а також встановив граничний розмір щоденної купівлі валюти банками за власними операціями не більш як 0,5% регулятивного капіталу.

Відкриваючи засідання уряду 25 лютого, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк різко розкритикував заходи НБУ на валютному ринку, включаючи рішення про тимчасову заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів.

Пізніше президент України Петро Порошенко провів нараду за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, голови Національного банку Валерії Гонтаревої, міністра фінансів Наталії Яресько, секретаря РНБО Олександра Турчинова та голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна, за підсумками якої було напрацьовано комплекс заходів щодо стабілізації ситуації на валютному ринку. Головним підсумком наради стало скасування Нацбанком раніше встановленої заборони для банків на купівлю валюти за дорученням клієнтів та обмеження денного обсягу купівлі валюти банком за власними операціями в 0,5% його регулятивного капіталу.