Гривня закрила міжбанк на позначці 32,40 за долар

У четвер, 26 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 30,70/32,40 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 34,46/36,37 грн/євро, щодо російського рубля - 0,5060/0,5340 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом після 17:00 становив 30,1730 грн/дол., до цього часу було укладено 188 угод, обсяг торгів склав 228,08 млн дол.